Россия и Белоруссия готовы зеркально ответить США: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 1 ноября, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Москва и Минск ответят на размещение американской базы в Польше;
- Новый президент Бразилии пошёл по стопам Трампа;
- В Раде призвали к новым санкциям против Москвы;
- Додон заявил, что российские миротворцы останутся в ПМР;
- В Крыму задержан участник энергоблокады полуострова.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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