Москва, 1 ноября, 2018, 15:51 — ИА Регнум. Сегодня 1 ноября, валютная пара USD/RUB начала торговлю с отметки 65,87 рубля. Поддержку российской валюте продолжает оказывать обещание Центробанка не выходить на рынок с покупкой валюты. Также повышение профицита платежного баланса РФ является позитивной нотой для рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Роман Середа.

Пётр Данилов ИА Красная Весна Десять рублей

Предстоящая встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоится 11 ноября, а также перевыборы в США — будут являться основными драйверами для российской валюты в ноябре. Несмотря на снижение цен на нефть, рубль остается стабильным по отношению к американской валюте и это можно объяснить только тем, что игроки уже устали санкционной тематики, снизив ожидания наступления новых антироссийских мер.

«В сложившейся ситуации, даже данные по рынку занятости труда Соединенных Штатов, которые будут опубликованы 02 ноября в 15:30 по мск, не окажут существенного давления на рубль. Даже в случае подтверждения сильных данных по экономике США, доллар не сможет развить наступательное движение, и пара USDRUB завершит текущую неделю в диапазоне 65,20 — 65,80 рубля», — считает эксперт.

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