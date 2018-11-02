Москва, 2 ноября, 2018, 10:00 — ИА Регнум. ФСК «Лидер» совместно со Сбербанком объявляет о запуске новой услуги «Сделка за 1 день».Условия распространяются на приобретение квартир по договорам долевого участия при 100-процентной оплате или с использованием ипотеки для зарплатных клиентов Сбербанка. Как сообщили в пресс-службе компании, пилотный проект стартует в UP-квартале «Сколковский», далее планируется предоставление данной услуги во всех проектах ФСК «Лидер», реализуемых по договорам долевого участия.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

Для приобретения новостройки от ФСК «Лидер» за один день достаточно проконсультироваться по необходимому перечню документов и записаться на встречу по специальному номеру телефона 8 (495) 744-55-87 , открыть счет в Сбербанке (если его нет), и в назначенный день приехать с паспортом и необходимым перечнем документов в офис продаж. Менеджеры ФСК «Лидер» помогут клиентам подобрать квартиру, организуют просмотр объекта, а также помогут получить одобрение по ипотеке в Сбербанке в течение двух часов. После этого в тот же день пройдет процедура подписания кредитного договора в отделении банка (для ипотечных сделок) и ДДУ в офисе продаж, далее документы будут отправлены для регистрации сделки в Росреестре.

«Раньше на оформление подобных сделок могло уходить до 10 рабочих дней. Новый механизм позволяет сократить этот процесс, включая заключение договора долевого участия и кредитного договора, до одного дня. Мы видим, что у покупателей все больше растет запрос на экономию времени — современные темпы жизни стимулируют нас на разработку подобных продуктов, поэтому уверены, что данная услуга будет пользоваться высоким спросом. Также приятным бонусом станет дополнительная скидка, которую получат все клиенты, воспользовавшиеся данной услугой», — отметила коммерческий директор ФСК «Лидер» Ольга Тумайкина.

«Наша задача — сделать получение ипотечного кредита максимально простым и быстрым процессом. Мы регулярно изучаем клиентский опыт, а также получаем обратную связь от ведущих партнеров. Благодаря этому команды «ДомКлик» и ФСК «Лидер» совместными усилиями смогли усовершенствовать процесс принятия решения по ипотечной заявке для зарплатных клиентов Сбербанка. Теперь с запуском сервиса «Сделка за 1 день» решение по ипотечной заявке принимается в течение двух часов, и мы надеемся, что наши клиенты высоко оценят данную доработку», — рассказала руководитель направления по работе с ключевыми партнерами «ДомКлик» Алексей Чапик.