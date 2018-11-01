Москва, 1 ноября, 2018, 15:47 — ИА Регнум. Несмотря на шаги, предпринятые правительством России в настоящий момент, в 2019 году сохранится тенденция к росту цен на бензин. Сейчас на повышение стоимости в первую очередь оказывают влияния макроэкономические факторы — дешевый рубль и дорогая нефть, считает директор дивизиона «Химки» ГК АвтоСпецЦентр» Алексей Гопкало.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, чтонефтяные компании и независимые нефтеперерабатывающие заводы договорились поставлять топливо на уровне +3% к 2017 году и по ценам на июнь 2018 года. Таким образом, до конца 2018 года оптовые цены на топливо будут заморожены на уровне начала лета.

«До введения бюджетного правила в феврале 2017 удорожание нефти нивелировалось курсом. Однако с 1 июня нефтяные компании сдерживают рост цен на АЗС, поэтому с каждого литра бензина топливные предприятия недополучают около 4 рублей — для них это убытки порядка 150 млрд рублей. Поэтому осенью многие АЗС решили отпустить цены.

В 2019 нагрузка на топливную отрасль усилится — здесь сыграют свою роль уже внутренние факторы. Во-первых, увеличение акцизов — с 8 тысяч рублей за тонну до 12,3. Правительство при этом обещает компенсировать сумму в 1 тысячу рублей.

Во-вторых, повышение НДС с 18 до 20%, что зеркально отразиться на ценах топлива. Также свою роль сыграют «налоговые маневры».

У правительства следующий план: власти повышают налоги на добычу сырья и при этом снижают экспортные пошлины на нефть. Розничные цены на топливо в России окажутся сопоставимыми с государствами, у которых нет собственного сырья. Хотя сейчас цены на бензин в РФ ниже многих стран мира.

Заморозка цен на топливо негативно скажется на независимых АЗС, которые сейчас составляют 60% отрасли — около 15 тыс. станций может закрыться. Если на рынке останутся только крупные монополисты, то этот фактор также будет негативно влиять на стоимость.

И хотя у правительства есть много инструментов регуляции, при самом нежелательном сценарии цен рост может составить до 30% и остановиться на отметке в 100 рублей. Но более реалистичный вариант при грамотной государственной политике — повышение на 10% или на 4−5 рублей за литр.»