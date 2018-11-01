Астана, 1 ноября, 2018, 15:46 — ИА Регнум. Заместитель руководителя Департамента госдоходов Астаны, а также руководитель таможенного поста «Әуежай Астана» (Аэропорт Астаны) и главный специалист этого поста задержаны сотрудниками антикоррупционной службы Казахстана. Чиновников подозревают в получении взятки от физических лиц. Речь идет о контрабандном ввозе в страну ювелирных изделий. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Жанна Бастарова.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Арест

Также проводится досудебное расследование в отношении ответственного секретаря и директора административного департамента Министерства культуры и спорта. Их подозревают в получении взятки от руководителя подрядной организации. Дело касалось заключения договора на госзакупки.