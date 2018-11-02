Москва, 2 ноября, 2018, 05:07 — ИА Регнум. По просочившимся в СМИ цитатам из выступления Константинопольского патриарха Варфоломея, Фанар готов длить конфликт с РПЦ. Кому и чему на руку играет такое поведение Варфоломея, рассуждает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Варфоломей

Странный тезис в защиту приоритета собственного мнения высказал патриарх Константинопольский, выступая на заседании городского правления греческой диаспоры Константинополя. По его словам, «наши браться-славяне (имеются в виду русские) не могут терпеть первенство Вселенского (то есть Константинопольского) патриархата и нашей нации в православии».

Ввязавшись в конфликт с Москвой из-за автокефализации Украины, Фанар усугубляет положение, еще и предъявляя первенство греков в православии. К сожалению, эти инициативы Фанара создают проблемы не только для будущего, но и для тревожного настоящего. Константинопольский патриарх не только дистанцировался от РПЦ в вопросе защиты ближневосточных христиан, но и способен ставить палки в колеса, а конфликт Фанара с сирийским Антиохийским патриархатом можно воспринять как жест неуважения к бедам сирийских христиан, преследуемых джихадистами. Недаром состоявшаяся недавно встреча в Белграде патриарха Антиохийского Иоанна и патриарха Сербского Иринея завершилась совместным заявлением, в котором именно действия Фанара названы угрозой, способной вызвать длительное разделение Православной Церкви.

Читайте статью Война Фанара с Москвой угрожает христианам Ближнего Востока и другие публикации Станислава Стремидловского по церковно-политическим вопросам.