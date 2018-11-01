Пермь, 1 ноября, 2018, 15:40 — ИА Регнум. В Перми мужчину, который покушался на изнасилование женщин, отправили на принудительное лечение. Решение о такой мере вынес суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Пермскому краю.

Цитата из х/ф «Молчание ягнят». Реж. Джонатан Демми. 1991. США Маньяк

Мужчину должны доставить в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Неработающего 24-летнего жителя столицы региона обвинили в сексуальных преступлениях — насильственных действиях сексуального характера, соединённых с угрозой убийства, и покушении на изнасилование, которое также подкреплялось угрозами.

По данным следствия, 13 марта в течение двух часов в вечернее время, находясь в невменяемом состоянии, пермяк совершил серию общественно опасных деяний. Насилие совершено в отношении одной женщины, ещё три смогли оказать активное сопротивление и отбиться от маньяка. Во всех случаях мужчина угрожал ножом.

В тот же день мужчину задержали и заключили на период расследования уголовного дела под стражу.