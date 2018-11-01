Киев, 1 ноября, 2018, 15:39 — ИА Регнум. Сегодня, 1 ноября, канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Киев с однодневным визитом, чтобы встретиться с высшим руководством Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Предполагается, что Меркель проведет переговоры с президентом Украины Петром Порошенко, с премьер-министром Владимиром Гройсманом, а также с главами фракций и руководством Рады, и со студентами.

Согласно официальной информации, основными вопросами для обсуждения будут ситуация в Донбассе (выполнение Минских договоренностей и возможное введение миротворческой миссии) и актуальные энергетические проблемы, в частности, ситуация вокруг проекта «Северный поток — 2», а также ситуация в Азовском море.

Предыдущий раз Меркель посещала Киев четыре года назад.

Украинский политолог Максим Кухар заявляет, что канцлер ФРГ Ангела Меркель едет в Киев не для приятных разговоров, а чтобы «ломать через колено, нагибать и унижать». Также он говорит, что Меркель едет «загонять нас в рабство».

«При всей разности взглядов по ряду вопросов, в день встречи с Меркель всё-таки хочется искренне пожелать президенту Украины, верховному главнокомандующему ЗСУ Петру Алексеевичу Порошенко твердости духа, ясности мысли, удачи и готовности зубами драться за нашу страну. А мы его решительность в отстаивании независимости всегда поддержим — в течение считанных часов явившись в часть и взяв в руки оружие», — заявляет эксперт.

Далее он рассуждает о якобы союзе Москвы и Берлина и даже возможной будущей должности Меркель в «Газпроме» или «Роснефти»

"У врагов явно есть согласованный план, явно есть чем нам пригрозить и явно они не будут аккуратны в выборе инструментов», — отмечает украинский политолог.

Политический эксперт Александр Солонтай заявил в эфире телеканала NEWSONE, что во время встречи глава украинского государства и канцлер ФРГ среди прочего обязательно будут говорить о «передаче дел Меркель другим немецким политикам, которые готовятся ее заменить», хотя официально это не обозначено.

Напомним, 31 октября официальная представительница федерального правительства Ульрике Деммер заявила — в Берлине считают Минские договоренности основой для поиска путей к политико-дипломатическому урегулированию ситуации в Донбассе. Также представитель Берлина заявила, что для проведения в Донбассе выборов в соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ необходимо обеспечить устойчивый режим прекращения огня, отведение тяжелого вооружения от линии разграничения и восстановить гражданскую инфраструктуру.