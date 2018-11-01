Санкт-Петербург, 1 ноября, 2018, 15:33 — ИА Регнум. Петербургский «Метрострой» говорит об абсурдности ситуации, в которой ему приходится финансировать строительство новых объектов метрополитена за счет привлечения кредитных средств. Кроме того, в компании считают неэффективной практику обсуждения чиновниками создавшегося положения через СМИ.

Metrostroy-spb.ru Работы на Фрунзенском радиусе

Так в «Метрострое» отреагировали 1 ноября на новые заявления вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина по поводу срыва сроков сдачи станций Фрунзенского радиуса. В частности, он сказал, что не может убедить банки предоставить «Метрострою» банковскую гарантию, чтобы компания получила средства для завершения работ на пятой линии.

В поступившем в ИА REGNUM официальном комментарии пресс-служба ОАО «Метрострой» напоминает, что именно за счет заемных средств компания ранее завершила строительство стадиона на Крестовском острове, двух новых станций Невско-Василеостровской линии, а также продолжает работы на Фрунзенском радиусе.

«Переговоры с банками о дополнительных гарантиях по проектам ведутся, но это уже четвертый объект, завершение которого нам предлагается финансировать за счет привлечения кредитных средств», — обращает внимание «Метрострой».

Строители подчеркивают, что они делают всё возможное, чтобы соблюсти установленные сроки на Фрунзенском радиусе, выполнив основную часть работ, однако «бесконечное рефинансирование невозможно».

Компания удивлена тем, что проблему финансирования достройки пятой линии метрополитена фактически возложили на ее плечи, хотя в первую очередь вопрос своевременной оплаты необходимых для города работ — забота Смольного.

«Вопрос финансирования Фрунзенского радиуса — проблема не только банков и «Метростроя», но и профильного комитета, курируемого вице-губернатором. Ведение переговоров по текущим объектам через средства массовой информации не решает существующих проблем городского метростроения в целом и отдельных объектов в частности», — заявляют в ОАО «Метрострой».

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Напомним, 29 октября в «Метрострое» сообщили, что недофинансирование работ на Фрунзенском радиусе привело к тому, что около полутора лет назад «деньги кончились, и работы практически встали».

«Мы неоднократно поднимали вопрос о необходимости увеличения цены контракта, однако решение об этом было принято только в августе этого года. И до сих пор эти средства на счет «Метростроя» так и не поступили», — отмечали в компании.