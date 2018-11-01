Москва, 1 ноября, 2018, 15:35 — ИА Регнум. На юге Москвы женщина получила смертельные травмы, попав под колесо от грузовика. Об этом 1 ноября сообщает «Московский комсомолец».

Brian Harrington Spier КамАЗ и отлетевшее колесо

Трагедия произошла поздно вечером 31 октября на улице Автозаводской, когда 54-летняя кассир торгового центра возвращалась с работы. Женщина собиралась сесть в такси, но в нее на большой скорости врезалось отлетевшее от КамАЗа колесо.

Кассир скончалась на месте. Отмечается, что за оторвавшимся колесом уже следили патрульные. Оно сорвалось с КамАЗа, принадлежащего мусорной компании.

Подробности происшествия устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, смертельные происшествия на дорогах происходят в столице регулярно. Чаще всего люди гибнут при столкновении машин или попадают под колеса. Так, два человека погибли в аварии, произошедшей 24 октября в районе 26-го км МКАД. Тогда на дороге столкнулись три автомобиля.

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