Поворино, Воронежская область, 1 ноября, 2018, 15:31 — ИА Регнум. Проверку в связи с отключением водоснабжения в городе Поворино Воронежской области накануне, 31 октября, начала прокуратура региона. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник прокурора области Михаил Усов.

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По информации ведомства, без централизованного водоснабжения остались 3680 частных домов, 134 многоквартирных дома, объекты социальной инфраструктуры. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, отключение водоснабжения в Поворино произошло во второй половине дня 31 октября. Причиной отключения в МЧС назвали повреждение магистрального трубопровода при проведении работ газовой службой. К утру 1 ноября подачу воды возобновили по временной схеме.