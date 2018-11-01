Эль-Кувейт, 1 ноября, 2018, 20:35 — ИА Регнум. 31 октября эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах во время выступления на 15-ой сессии парламента страны, обвинил некоторых законодателей в намеренно искаженном толковании конституции государства. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», лидер страны подчеркнул, что любые действия, связанные с искажением статей основного закона страны, будут пресекаться.

Эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах

Ас-Сабах отметил, что за последнее время он констатировал серию высказываний и даже действий со стороны парламентариев, которые могут оказаться серьезной угрозой для демократии страны, среди них — пустые обещания и незаконные сделки, причиной которых чаще всего становятся корыстные интересы, и попытка распространить «деструктивных идеологий».

Эмир также добавил, что он намерен отстаивать идеалы демократии, которые имеют ключевое значение для страны с момента получения ею независимости.