Токио, 2 ноября, 2018, 03:59 — ИА Регнум. Какие задачи ставил перед визитом в Пекин японский премьер Синдзо Абэ и чего ему удалось достигнуть, рассказывает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Китай

Семь лет длился «мораторий на визиты» лидеров Японии и Китая. Отношения между двумя странами нельзя было назвать особенно дружелюбными, здесь и претензии, длящиеся с момента окончания Второй мировой войны, и территориальный спор вокруг контролируемых Японией остров Сэнкаку. Но нынешняя политика Дональда Трампа не только затронула интересы китайской экономики, но и угрожает экономике японской, и согласовать противостояние в такой ситуации — логичный шаг. Поэтому первая задача для визита Абэ в Пекин состояла именно в том, чтобы достичь согласия по экономическим вопросам.

Но этой цели нельзя достигнуть без нормализации отношений и урегулирования накопившихся противоречий. Недаром в своем выступлении Абэ специально упомянул о необходимости «превращения Восточно-Китайского моря в море мира, сотрудничества и дружбы».

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