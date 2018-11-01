Багдад, 1 ноября, 2018, 15:24 — ИА Регнум. Премьер-министр Ирака Абдель Махди заявил, что, несмотря на деятельность отдельных террористических акций в стране на границах с Сирией, необходимо взять под контроль весь периметр государственных границ. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, это заявление последовало за посещением штаб-квартиры Объединенного командования сил.

PersianDutchNetwork Ирано-иракская граница

В ходе встречи с представителями сил безопасности и военными премьер-министр Ирака заслушал детализированные планы по обеспечению безопасности в стране, а особенно — в районах сирийско-иракской границы.

Махди также высоко оценил героическую борьбу правительственных войск Ирака с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и указал на то, что необходимо продолжать работу в направлении полного уничтожения террористических ячеек в стране.