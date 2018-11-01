Исламабад, 1 ноября, 2018, 20:39 — ИА Регнум. 31 октября советник премьер-министра Пакистана по торговле, текстилю, промышленности и инвестициям Абдул Разак Давуд объявил об улучшении позиции Пакистана в международном рейтинге «Легкости ведения бизнеса» Всемирного Банка.

Mare Флаг Пакистана

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Пакистан поднялся с 147 на 136 строчку рейтинга в списке из 190 стран. Несмотря на по-прежнему низкие позиции страны, Абдул Разак Давуд поспешил заверить представителей прессы, что улучшение рейтинга явно свидетельствует о всемирном признании реформ в Пакистане, направленных на улучшение предпринимательской среды и либерализацию экономики. Особенных успехов, по мнению советника, в проведении реформ, добилась провинция Панджаб, ставшая локомотивом экономического развития страны.

Рейтинг Всемирного Банка «Легкость ведения бизнеса» сравнивает конкурентоспособность 190 экономик мира, основываясь на емкости рынка, покупательной способности населения, экономической стабильности и многих других показателях.