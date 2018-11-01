Калуга, 1 ноября, 2018, 15:18 — ИА Регнум. В Калуге 31 октября в Инновационном культурном центре состоялся праздничный концерт посвященный Дню опекуна. Открыл мероприятие фильм о замещающих семьях города, снятый учащимися Калужского областного колледжа культуры и искусств.

Городская дума Калуги Глава самоуправления Калуги поздравил опекунов

Гостей праздника поздравили глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов, уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ольга Коробова, заведующий отделом по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги Анна Никифорова, представители профильных министерств и ведомств.

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в Калужской области насчитывается около двух тысяч приемных и опекунских семей. На праздник пригласили семьи, которые являются примером для других. Организаторы праздника сделали акцент на том, что в регионе ищут не ребенка для семьи, а наоборот, семью для ребенка. Благодаря такому индивидуальному подходу, сейчас 90% детей-сирот проживают в семьях, а не в детских домах. Из областного бюджета выделяются средства на поддержку не только детей-сирот, но и родителей, которые заменили им родных.

Замещающие родители получили в этот вечер благодарственные письма, цветы и ценные подарки. Теплые слова благодарности в их адрес высказал и глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.

«Я хочу поздравить всех вас с этим очень важным праздником и сказать большое спасибо тем, кто заменил семью маленьким калужанам, кто создает для них домашний уют и отдает теплоту своих сердец, — обратился к гостям праздника глава города. — Вы дарите детям уверенность в будущем, прививаете им трудолюбие, ориентируете на саморазвитие и доброжелательное отношение к людям. Оказывая помощь детям, вы подаёте всему нашему обществу пример доброты, участия и душевной щедрости».