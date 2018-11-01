Исламабад, 1 ноября, 2018, 22:18 — ИА Регнум. 31 октября во время встречи с немецкой бизнес-делегацией секретарь правительства Пакистана по планированию, развитию и реформам Зафар Хасан рассказал о планах правительства по стимулированию экспорта.

Экспорт

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Зафар Хасар заявил, что стимулирование экспорта — важнейшее средство борьбы с кризисом, поразившим пакистанскую экономику. По словам секретаря, правительство партии «Техрик-э-Инсаф» («Движение за справедливость») будет поддерживать экспорт из страны всеми доступными способами, поэтому желает «не помощи, а торговли».

Наиболее эффективным средством правительство считает развитие специальных экономических зон, таких как глубоководный парт Гвадар (провинция Белуджистан). Привлечение крупных иностранных инвестиций в экспорториентированные отрасли, по мнению Зафара Хасана, поможет улучшить экономическое положение страны.