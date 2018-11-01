Токио, 1 ноября, 2018, 21:56 — ИА Регнум. Японские фермеры боятся, что новое Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение для Транстихоокеанского партнерства нанесет ущерб их хозяйствам из-за потока товаров из-за границы. «Если зарубежная продукция начнет поступать на японские рынки, то, скорее всего, потребители будут выбирать её. Когда это произойдет будет сложно что-либо исправить», — сказал Тацума Дэдзима, управляющий молочной фермой на Хоккайдо. Как сообщает японское информагентство «Киодо Цусин», фермеры считают, что импорт может навредить маленьким хозяйствам, если не вытеснить их вовсе. «Мы хотим убедиться, что правительство будет защищать отечественных производителей», — сетует Митио Усидомэ, глава самой производительной свинофермы в Японии. Более крупный корпоративный сектор, напротив, приветствует этот шаг. «Это огромное достижение. Под контролем Японии это будет эффективное партнерство», — заявил Хироаки Наканиси, глава Японской федерации бизнеса «Кэйданрэн», крупнейшего бизнес-лобби.