Москва, 1 ноября, 2018, 15:03 — ИА Регнум. В мире будущего голос России будет звучать «достойно и уверенно». Об этом в ходе своего выступления на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС) 1 ноября заявил президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Флаг России

По словам российского лидера, достойное место России в будущем мире предопределено «нашей традицией, нашей внутренней духовной культурой, самосознанием и, наконец, самой историей нашей страны».

Владимир Путин подчеркнул, что самобытная цивилизация России уникальна, в то же время она не претендует «самоуверенно и хамовато» на роль исключительной мировой цивилизации.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что только единое, сплоченное общество способно противостоять внешнему давлению и отвечать на самые серьезные вызовы.

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