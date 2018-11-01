Шри-Джаяварденепура-Котте, 1 ноября, 2018, 17:12 — ИА Регнум. Департамент уголовных расследований Шри-Ланки запросил у суда разрешения на привлечение к расследованию покушения на жизнь президента страны Майтрипалы Сирисены китайского производителя сотовых телефонов «Huawei» для извлечения удаленных данных с телефона лица, проинформировавшего полицию о возможном покушении.

Photojournal.jpl.nasa.gov Карта Шри-Ланки

Как сообщает индийская газета «Джагран», свидетелем следствия выступает Намаль Кумар, проинформировавший полицию о готовящемся покушении на президента, а также на бывшего первого заместителя министра обороны Шри-Ланки Готабая Раджапаксы. Следствие в ходе расследования столкнулось с невозможностью получения некоторых данных, которые были удалены с телефона свидетеля. Полиция надеется, что компания «Huawei» пойдёт навстречу следствию и поможет найти виновных, таким образом, предупредить попытки возможных покушений.

Расследование покушения постепенно становится проблемой не только Шри-Ланки, но и всей Южной Азии. Это вызвано рядом публикаций в индийской прессе, которые обвинили спецслужбы Индии в подготовке операции по ликвидации Майтрипалы Сирисены.