Шри-Джаяварденепура-Котте, 1 ноября, 2018, 17:57 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН (Организации Объединённых Наций) Антониу Гутерреш выразил свою озабоченность по поводу ситуации на Шри-Ланке и призвал руководство страны руководствоваться демократическими принципами при решении политического кризиса.

U.S. Mission Photo by Eric Bridiers Антониу Гутерреш

Как сообщает индийская газета «Джагран», Антониу Гутерреш заявил, что он пристально следит за событиями на Шри-Ланке и надеется на то, что руководство Шри-Ланки во главе с президентом страны Майтрипалой Сирисеной будет уважать демократические ценности и следовать положениям конституции страны, придерживаться принципа верховенства права и обеспечивать безопасность народа Шри-Ланки.

Политический кризис на Шри-Ланке разгорелся 26 октября, когда президент страны отстранил Ранила Викрамасингхе от исполнения обязанностей премьер-министра страны по подозрению в организации на главу государства, то есть на себя, и назначил на этот пост бывшего президента страны, известного своим авторитарным стилем управления страной, Махинду Раджапакса.