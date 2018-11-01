Москва, 1 ноября, 2018, 14:56 — ИА Регнум. По данным на начало ноября 2018 года в регионах России фиксируется низкая заболеваемость ОРВИ и гриппом. По данным на 31 октября в России привиты более 43,8 млн человек (30,3% от всей численности населения страны), сообщили в Роспотребнадзоре.

Цитата из м/ф «Трое из Простоквашино». реж Владимир Попов. 1978. СССР Болеет

Превышение эпидпорога заболеваемости ОРВИ зафиксировано в двух городах. Также эпидпорог превышен в одном субъекте РФ сред детей в возрасте 0−2 года, в одном регионе — среди детей 3−6 лет, а также в четырех регионах России — среди подростков старше 15 лет.

Превышение эпидпогорога среди взрослого населения России и среди детей в возрасте 7−14 лет не зафиксировано. Роспотребнадзор продолжит мониторить ситуацию по заболеваемости ОРВИ и гриппом в стране.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве завершилась акция по вакцинации горожан против гриппа в мобильных пунктах у метро, МЦК, в торговых центрах и в МФЦ. В 2018 году мобильной вакцинацией воспользовались около 320 тыс. москвичей, это на треть больше, чем в 2017 году.

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