Дакка, 1 ноября, 2018, 17:38 — ИА Регнум. Суд в Дакке, столице Бангладеш, приговорил бывшего премьер-министра страны Халеду Зия к семи годам лишения свободы, таким образом увеличив срок лишения свободы оппозиционного политика до 12 лет.

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Как сообщает индийская газета «Джагран», Халеда Зия на протяжении последних месяцев настаивала на том, чтобы ее освободили из-под заключения на том основании, что она тяжело больна и способна передвигаться только в инвалидном кресле, а условия в тюрьме якобы крайне тяжелы не только для больных людей, но и для вполне здоровых.

Политические сторонники Халеды Зия утверждают, что с самого начала уголовного преследования лидера оппозиции в Бангладеш дело имело политическую окраску. Считается, что все обвинения в коррупции скомпрометированы по указанию действующего премьер-министра страны Шейх Хасины, которая опасается конкуренции на предстоящих парламентских выборах.