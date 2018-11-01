* талибов — запрещённая в России организация

Джелалабад, Афганистан, 1 ноября, 2018, 17:42 — ИА Регнум. Официальные представители 201 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что в провинции Нангархар (столица провинции — Джелалабад) в результате авиационных ударов, нанесенных Военно-воздушными силами Афганистана, было ликвидировано по меньшей мере девять боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», операция Военно-воздушных сил Афганистана была проведена на территории уезда Кхогьяни провинции Нангархар.

Согласно заявлению, официальных представителей 201 корпуса армии Афганистана в результате операции было также уничтожено два пулемета, две ракетные установки, пять автоматов АК-47 и другое снаряжение, принадлежащее боевикам движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали вышеуказанную информацию.