В столице Афганистана продолжается череда терактов
Кабул, 1 ноября, 2018, 22:30 — ИА Регнум. Утром 31 октября в столице Афганистана городе Кабул был организован теракт, который стал причиной гибели по меньшей мере шести человек.
По сообщению афганского новостного издания Tolo News, еще восемь граждан Афганистана получили ранения в результате взрыва.
Официальный представитель министерства внутренних дел Афганистана Наджиб Данеш заявил, что в результате теракта погибли три сотрудника сил безопасности и три мирных жителя, среди которых числится один ребенок.
По словам Наджиба Данеша, теракт был организован террористом-смертником. Целью его атаки стал автобус, принадлежавший тюрьме Пул-е-Чархи и перевозивший ее сотрудников на работу.
На данный момент ни одна из действующих на территории Афганистана террористических группировок, включая движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не заявила о своей причастности к организации теракта в столице Афганистана.