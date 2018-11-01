Кабул, 1 ноября, 2018, 22:30 — ИА Регнум. Утром 31 октября в столице Афганистана городе Кабул был организован теракт, который стал причиной гибели по меньшей мере шести человек.

James McCauley Взрыв

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, еще восемь граждан Афганистана получили ранения в результате взрыва.

Официальный представитель министерства внутренних дел Афганистана Наджиб Данеш заявил, что в результате теракта погибли три сотрудника сил безопасности и три мирных жителя, среди которых числится один ребенок.

По словам Наджиба Данеша, теракт был организован террористом-смертником. Целью его атаки стал автобус, принадлежавший тюрьме Пул-е-Чархи и перевозивший ее сотрудников на работу.

На данный момент ни одна из действующих на территории Афганистана террористических группировок, включая движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не заявила о своей причастности к организации теракта в столице Афганистана.