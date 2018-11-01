Иерусалим, 1 ноября, 2018, 17:26 — ИА Регнум. 30 октября по всему Израилю прошли муниципальные выборы. Впервые в истории страны день выборов стал для всех жителей выходным, что помогло поднять явку до 56,13%. Об этом сообщает израильское информационное агентство Ynet.

Dennis Jarvis Тель-Авив

По результатам выборов мэр Тель-Авива Рон Хульдаи остается на пятый срок, набрав более 44% голосов. В Иерусалиме, Ришон ле-Ционе, Бат-Яме и ряде других городов, где ни один кандидат не смог набрать 40%, состоится второй тур.

В частности, в Иерусалиме за пост мэра поборются Моше Лион и Офер Беркович. Лион, набравший 33,3% в первом туре, заручился поддержкой ортодоксальных общин. А Беркович, за которого проголосовало 28,8% избирателей, наоборот, представляет интересы светского населения. В каком направлении будет развиваться Иерусалим в следующие несколько лет, будет решено 13 ноября.

Некоторые политики и эксперты полагают, что результаты муниципальных выборов демонстрируют настроения избирателей перед парламентскими выборами, которые планируется провести в 2019 году. Так, председатель партии «Авода» Ави Габай уверен, что действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проиграет на предстоящих выборах. «Я видел по всей стране плакаты кандидатов с Нетаньяху, и эти кандидаты не победили», — заявил политик.