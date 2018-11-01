Киншаса, 1 ноября, 2018, 16:51 — ИА Регнум. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принял резолюцию по оказанию поддержке ДРК (Демократическая Республика Конго) по борьбе с вирусом Эбола в восточной части страны.

(сс) UNMEER Борьба с эболой

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, Организация Объединенных Наций потребовала от вооруженных группировок, действующих на территории ДРК за несколько недель до начала всеобщих выборов в стране, которые пройдут 23 декабря, прекратить свою деятельность для предоставления гуманитарной помощи в районы, наиболее пострадавшие в результате вспышки болезни. В резолюции также подчеркивается, что деятельность по сотрудничеству между повстанческими силами и правительством ДРК должна координироваться Миссией Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго (MONUSCO) и Всемирной Организацией Здравоохранения.

Данная резолюция была разработана по инициативе Эфиопии и Швеции при поддержке всех членов Совета Безопасности. По словам посла Эфиопии, в конголезском районе Бени, находящегося в восточной провинции Северное Киву, деятельность в области здравоохранения была приостановлена в связи с нестабильной ситуации в регионе.

Дипломаты призвали все вооруженные группировки, особенно угандийскую организацию Альянс демократических сил, приостановить свою деятельность для обеспечения быстрой и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи в пункты назначения. Местные сотрудники больниц опасаются, что болезнь вследствие отсутствия предоставления медицинской помощи может распространиться на соседние страны: Руанду, Уганду, Бурунди, Южный Судан.