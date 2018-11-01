Краснодар, 1 ноября, 2018, 14:41 — ИА Регнум. В Краснодарском крае суд вынес приговор по уголовному делу об изнасиловании и убийстве 15-летней девушки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СКР 1 ноября. Перед судом предстали двое обвиняемых.

Винсент ван Гог. Прогулка заключенных. 1890

По версии следствия, вечером 10 июля 2017 года один из обвиняемых встретился с девочкой в парке. Затем за ними на машине приехал его приятель. Девочку вывезли в лесной массив в районе села Мысхако Новороссийска. Там мужчины по очереди изнасиловали подростка. Чтобы скрыть преступление, один из насильников задушил девочку. После этого оба мужчины скрылись с места убийства. Однако через несколько часов насильники вернулись, чтобы спрятать тело убитой, один из них надругался над телом уже мертвой девочки.

Суд признал обвиняемых в изнасиловании, а одного из них — в убийстве и надругательстве над телом. Решением суда одному из обвиняемых назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с ограничением свободы на два года. Второй приговорен к 13 годам лишения свободы с ограничением свободы на год. Отбывать наказание обоим предстоит в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября в Курской области был изнасилован и убит семилетний мальчик. Ребенка заманил в свою квартиру сосед, где надругался над ним, а затем убил.