Москва, 1 ноября, 2018, 14:39 — ИА Регнум. 7 ноября в Государственном Кремлевском дворце состоится концерт знаменитого итальянского прославленного композитора Эннио Морриконе «60 лет музыки…». На вечере прозвучат знаменитые композиции к культовым фильмам, которых за 60 лет музыкант написал более 500. Среди них хиты на все времена — саунд-треки к лентам «Однажды в Америке», «Неприкасаемые», «Профессионал», «Малена», «Миссия», сериалу «Спрут», и, конечно, музыка к кинофильму «Хороший, плохой, злой», которая занимает вторую позицию в рейтинге лучших музыкальных сочинений к фильмам. За дирижерский пульт встанет сам маэстро Морриконе. Этот концерт пройдет в рамках мирового турне. Специальный гость — известная португальская певица в стиле фаду Дулсе Понтеш.