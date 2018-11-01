Ярославль, 1 ноября, 2018, 14:38 — ИА Регнум. В правительстве Ярославской области опровергли информацию о переговорах с правительством Москвы о новом ввозе столичного мусора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Полигон «Скоково»

О таких переговорах сообщила Meduza. В материале сообщалось о переговорах по новому размещению твердых коммунальных отходов, которые могли бы доставляться в Ярославскую область (наряду с Архангельской, Костромской и Калужской) по железной дороге.

Никаких оснований для дополнительного ввода ТКО из Москвы нет. Существует единственный договор между АО «Скоково» и ГУП «Экотехпром» на захоронение твердых коммунальных отходов, заключенный в апреле этого года», — сказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в настоящее время ТКО из столицы возятся автотранспортом на полигон «Скоково» под Ярославлем. Договор действует до конца этого года. Ранее губернатор Дмитрий Миронов заявлял, что продлеваться он не будет, а прием московских отходов — временная мера помощи столице.