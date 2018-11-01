Додома, 1 ноября, 2018, 18:24 — ИА Регнум. Региональный комиссар области Дар-эс-Салам в Танзании ПолМаконда объявил об учреждении антигомосексуальной кампании в стране, призвав граждан сообщать властям о случаях гомосексуального поведения. По словам Маконда, кампания стартует на следующей неделе.

Танзания

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, на пресс-конференции политик заявил: «Я получил информацию о наличии большого числа гомосексуалистов в нашей области, которые хвалятся об этом в социальных сетях. С 29 октября по 4 ноября прошу сообщить мне их имена».

«Специально назначенная группа начнет арестовывать гомосексуалистов с 5 ноября» — добавил Пол Маконде, член танзанийской правящей партии Чама ча Мапиндузи, христианин по вероисповеданию и союзник президента страны ДжонаПомбеМагуфули, который также является противником гомосексуализма.

Маконда также отметил, что вследствие порицания им гомосексуализма, некоторые страны осуждают его. На что региональный комиссар ответил: «Лучше я буду объектом критики других стран, чем стану грешить перед Богом».

Региональный комиссар призвал население поддержать кампанию против гомосексуализма, поскольку, как утверждает Маконда, это приводит к потере нравственности в танзанийском обществе.

Гомосексуализм является преступлением в Танзании, которое карается 30-летним тюремным сроком или пожизненным заключением. Танзанийское общество придерживается антигомосексуальных взглядов, вследствие чего люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, проживающие в стране, вынуждены скрывать свою ориентацию.