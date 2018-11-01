Додома, 1 ноября, 2018, 17:21 — ИА Регнум. Генеральный исполнительный директор танзанийской компании IPP Ltd. РеджинальдМенги при сотрудничестве дубайской компании Touchmate, занимающейся производством компьютерной техники, объявил о создании первой фирмы-производителя смартфонов в Танзании.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Смартфон

По информации танзанийского новостного издания Habari Leo, в интервью журналистам в Дар-эс-Саламе, Менги сообщил, что компания будет названа IPP Touchmate Limited.

Помимо мобильных телефонов, компания будет заниматься производством компьютеров и различных электронных устройств.

Кроме того, Менги добавил, что фирма создаст более двух тысяч рабочих мест, при этом на работу смогут устроиться и люди с инвалидностями. Данной категории граждан будет отдан приоритет при приеме на работу.

Первое предприятие по производству смартфонов в Восточной Африке будет построено в районе Микочени, а его инвестиции составят более 4.8 млрд долларов США.

Как сообщает Менги, смартфоны компании IPP Touchmate будут способны держать заряд в течение одной недели. Основная цель компании состоит в том, чтобы создать устройство, которое будет соответствовать реальным потребностям.

Директор Фонда частного сектора Танзании ДжофриСимбэйе отметил большой вклад Менги в развитие Танзании и становлению цифровой экономики в стране.

Генеральный исполнительный директор Touchmate, ВасантМенгани подчеркнул наличие программы по созданию более 200 000 рабочих мест в стране в течение одного года.

По словам Васант Менгани, на первом этапе развития производства компании будут производиться смартфоны, на втором — планшеты, на третьем этапе будут выпускаться электронные книги, а заключительным этапом станет производство домашних электроприборов.