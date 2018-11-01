Москва, 1 ноября, 2018, 14:35 — ИА Регнум. Введение Россией санкций против Украины является зеркальным ответом и вынужденной мерой, заявил 1 ноября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Россия не является инициатором такого рестрикционного обмена, но вместе с тем это вынужденная мера, это ответ на те шаги, которые были предприняты украинской стороной», — заявил Песков.

Напомним, ранее Россия ввела санкции против 322 физических лиц и 68 юридических лиц Украины в ответ на «недружественные действия» Киева по отношению к российским гражданам и компаниям.

У фигурантов списка заморозят безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги и имущество на территории России, заблокируют возможность вывода средств за пределы страны.

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