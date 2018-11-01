Санкт-Петербург, 1 ноября, 2018, 14:33 — ИА Регнум. Представленные «Левада-центром» данные об отдыхе граждан страны в 2018 году выглядят слишком пессимистическими: значительного снижения интереса к поездкам не наблюдается, люди все чаще совершают краткосрочные поездки и многие не пользуются услугами туроператоров, сказала в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 1 ноября, член правления Альянса туристических агентств Ирина Семенова, комментируя итоги социологического опроса о летнем отдыхе.

Цитата из м/ф «Каникулы в Простоквашино». реж Владимир Попов. 1980. СССР На курорте

Ранее в «Левада-центре» сообщили об итогах проведенного опроса о летнем отдыхе граждан России в 2018 году. 24% респондентов сказали, что провели отпуск на даче, 18% — дома. На черноморском побережье Кавказа и в Крыму побывали 8% опрошенных, за границей — 5%, в Крыму — 4%.

«Эти данные выглядят чересчур пессимистическими, особенно в части поездок за границу. Мы видим, что чартеры и из Москвы, и из Петербурга заполняются. Конечно, сейчас есть некоторое снижение, но оно носит обычный сезонный характер. Если бы не было спроса, операторы бы их просто отменяли. В регионах, возможно, ситуация несколько хуже, но тоже не до такой степени.

Следует говорить о других новых тенденциях. В частности, растет число людей, которым интересны путешествия по России, особенно в те города, где проходили матчи чемпионата мира по футболу. Растет интерес к странам ближнего зарубежья, Белоруссии, Грузии, Армении. Там, как говорится, дешево, интересно и вкусно.

Еще одна тенденция заключается в том, что организация своего отдыха стала более динамичной и пластичной. Многие ждут хороших предложений: возможного открытия египетского направления, дешевых туров, падения курса доллара. Люди все чаще отправляются в краткосрочные поездки. И значительное число граждан ездят сами, не используя услуги операторов», — отметила Семенова.