Вашингтон, 1 ноября, 2018, 14:31 — ИА Регнум. Тимоти Бернерс-Ли, являющийся одним из создателей интернета, заявил, что мировые интернет-гиганты, такие, как Google и Facebook, в итоге распадутся, а на смену им может прийти одна компания-монополист. Об этом 1 ноября сообщила газета The Guardian.

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По мнению изобретателя, опасность того, что власть, деньги и влияние в итоге окажутся в руках одной компании, является вполне реальной. Он также отметил, что крах сегодняшних гигантов может приблизить появление новых технологий, которые определят новые вкусы пользователей сети.

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Напомним, Тимоти Бернерс-Ли создавал Всемирную паутину совместно с Робертом Кайо. Он является главой консорциума Всемирной паутины (World Wide Web Consortium). Над созданием глобального гипертекстового проекта он начал работу в 1989 году.