Москва, 1 ноября, 2018, 14:30 — ИА Регнум. Меры по заморозке цен на бензин и дизельное топливо будут временными, а в 2019 году цены на топливо будут расти в два этапа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября заявил старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на бензин

Накануне вице-премьер РФ Дмитрий Козак провел совещание с представителями российских нефтекомпаний, по итогам которого которого участники договорились зафиксировать цены на бензин и дизельное топливо до 31 марта 2019 года. В этот период поставки топлива на внутренний рынок вырастут на 3%, а оптовые цены сохранятся на уровне лета 2018 года.

«Ручное» управление рынком моментально дало свои плоды: сразу после совещания нефтеперерабатывающие заводы по всей стране начали сбрасывать отпускную оптовую цену на продукты и в режиме реального времени пересматривать контрактные цены с ключевыми клиентами. Известно, что ряд НПЗ «сбросил» цену за тонну продукта на 1−3 тысячи рублей, что по рыночным меркам вполне конкурентное преимущество. С сегодняшнего дня расчеты по отгрузкам и сами отгрузки идут по гибкой цене, и так будет до тех пор, пока все основные НПЗ не перестроятся на новый уровень ценообразования и не выйдут в среднюю плоскость», — считает Бодрова.

Но эти операции по ценообразования розничный покупатель не видит. Для него важно, что розничные цены на топливо останутся стабильными за счёт предпринятых мер. Однако, отмечает эксперт, такие решения все равно временные и эффект от них рано или поздно сойдёт на нет.

«Текущая мера временная. Ее задача — не допустить паники на розничном рынке. Пауза в пять месяцев дана нефтяникам для того, чтобы изменить структуру поставок и провести тщательное исследование участников рынка, оценку спроса спрос до посевного периода. Но напомню, что среднегодовой рост цены на бензин в РФ в последние годы составляет порядка 8−9%, а в 2018 году окажется около 10−11% по факту. В следующем году, думается, ценники вырастут на ту же величину, просто с опозданием и растяжением во времени — сказок не бывает, тем более в секторе сырья», — уверена Бодрова.

Поэтому, уверена она, потребители должны быть готовы к тому, что в 2019 году цены на бензин вырастут дважды.

«У РФ впереди минимум два этапа повышения цен на бензин. Это январь — за счет повышения НДС. В самом начале года все будет плавно и незаметно, особенно если не будут расти акцизы. А вот второй этап повышения цен произойдет в апреле, как раз во время активной фазы сельскохозяйственного сезона. Таким образом, в середине весны 2019 года рост цен обещает быть более заметным», — считает Бодрова.