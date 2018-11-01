Аддис-Абеба, 1 ноября, 2018, 21:49 — ИА Регнум. Представители администрации Аддис-Абебы объявили, что восемь государственных школ столицы начнут преподавать школьные предметы на языке оромо — родном языке крупнейшего народа Эфиопии. В администрации заявили, что школы смогут принимать до тридцати тысяч учеников ежегодно. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Ethiopian Press Agency.

Девочка из племени. Эфиопия

В настоящее время образование в школах Эфиопии делится на две ступени: младшую и старшую школу. В младшей школе дети до 6-го класса обучаются на амхарском языке — рабочем языке страны, а в старшей школе обучение проходит уже на английском. Преподавание предметов на родном языке оромо, по мнению администрации, позволит детям-оромо поддерживать традиции и язык своего народа.

Администрация столицы также заявила о том, что руководство города прилагает большие усилия по созданию учебных пособий и поиску учителей, которые позволят осуществить процесс обучения детей на качественном уровне.