Аддис-Абеба, 1 ноября, 2018, 18:05 — ИА Регнум. Совет директоров Всемирного банка согласился предоставить Эфиопии 1,2 миллиарда долларов США для проведения реформ в стране. Из выделенных Банком средств 600 млн долларов являются безвозмездной финансовой помощью стране, а другие 600 млн — в виде кредита на льготных условиях. Об этом сообщило 31 октября эфиопское новостное агентство Fana Broadcasting Company.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Островное поселение на озере Тана, Эфиопия

По мнению Банка, правительство страны достаточно успешно проводит реформы в стране, в первую очередь в экономике, и та материальная помощь, которую Банк предоставил стране, должна еще больше помочь Эфиопии реализовать свои планы по увеличению ныне крайне низких доходов населения.

Согласно словам представителя министерства экономики Эфиопии, страна подала заявку на выделение материальной помощи для реформирования финансовой и инвестиционной сфер экономики страны, и Всемирный банк удовлетворил этот запрос.