Нью-Дели, 1 ноября, 2018, 16:07 — ИА Регнум. «Дискриминация по кастовому признаку, географическому положению или религии является главным препятствием для развития Индии», — заявил министр внутренних дел Индии РаджнатхСингх на выступлении в университете в Агре.

A.Savin Бомбейские трущобы, Индия

«Экономика Индии растет самыми быстрыми темпами. Ожидается, что к 2030 году мы займем место в тройке ведущих экономических держав мира. Если мы обеспечим культурную целостность, то Индия, безусловно, станет «Вишва Гуру» (мировым учителем). В таком случае, если страна хочет двигаться по пути развития, то не должно быть места дискриминации на основе касты и религии. Это наша главная обязанность», — добавил политик.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», Раджнатх Сингх подчеркнул, что молодое поколение должно помнить о своих корнях и брать пример с выдающихся деятелей Индии.

Стоит отметить, что в своей речи министр также коснулся тем терроризма и образования в стране.