Москва, 1 ноября, 2018, 14:16 — ИА Регнум. Известный актёр театра и кино Даниил Страхов подвергся нападению в Москве. Избили артиста молодые люди, которым Страхов сделал замечание.

Цитата из т/с «Леди исчезают в полночь». реж Александр Черных. 2015. Россия Даниил Страхов

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Поводом для такой реакции стал дым сигарет, который поднялся от курящей под окном компании в квартиру актёра. Инцидент произошел вечером в среду, 31 октября.

Страхов вышел на улицу, чтобы поговорить с шумной компанией, сообщает «Пятый канал». Конфликт перерос в драку. В результате актёр с многочисленными травмами оказался в больнице. Злоумышленники с места происшествия скрылись.

Актёр уже написал заявление об избиении в полицию.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Москве произошло несколько нападений на представителей шоу-бизнеса и кино. Так, летом неизвестные избили железным прутом российского актёра Сергея Пахомова, известного по фильму «Зеленый слоник» и по участию в телешоу «Битва экстрасенсов». В начале августа в одном из московских баров был избит французский актёр, исполнитель главной роли в фильме «Такси» Сами Насери.

А буквально на днях в одном из ночных клубов Москвы избили российского рэп-исполнителя Алексея Долматова, более известного под псевдонимом Гуф.