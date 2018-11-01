Москва, 1 ноября, 2018, 14:14 — ИА Регнум. Именно в настоящее время решается судьба будущего устройства мира — будет ли это мир монолога и права сильного или диалога и взаимного уважения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 ноября заявил президент России Владимир Путин на XXII Всемирном русском народном соборе.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Именно сейчас решается, каким будет мир будущего. Будет ли это мир монолога и «кулачного» права, права сильного, или диалога и взаимного уважения? Насколько гармонично будут сочетаться технологические новинки и моральные, нравственные нормы? Вопрос здесь, конечно, больше, чем ответов. Но в одном я не сомневаюсь: голос России будущего будет звучать достойно и уверенно», — заявил Путин.

Это предопределено «нашей традицией, нашей внутренней духовной культурой», самосознанием и самой историей нашей России как самобытной цивилизации, подчеркнул президент.

«Цивилизации уникальной, но не претендующей самоуверенно и хамовато на свою исключительность. Потому что нельзя представить историю человечества без таких же неповторимых цивилизаций, как Индия, Китай, Западная Европа, Америка, многие другие. Это действительно многоликая сложность, каждая грань которой дополняет и обогащает друг друга», — продолжил он.

В 2018 году Всемирный русский народный собор проходит в Государственном Кремлёвском дворце. Основная тема форума — «25 лет по пути общественного диалога и цивилизационного развития России».