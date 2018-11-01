Астрахань, 1 ноября, 2018, 13:54 — ИА Регнум. В Астраханской области в 2018 году возросло число жалоб на регионального оператора по обращению с отходами ООО «ЭкоЦентр». Как сообщила пресс-служба региональной прокуратуры, заставлять оператора выполнять свои обязанности прокурорам пришлось через суд.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусорные контейнеры

Мусор с площадок вывозили недостаточно часто, из-за контейнеры переполнялись и возникали стихийные свалки — это самые частые нарушения. Свои обязательства компания исполняла ненадлежащим образом, что негативно сказалось на санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и окружающей среде, посчитали в прокуратуре. Также были выявлены нарушения рассмотрения обращений от граждан.

Прокуроры города Астрахани, Советского, Енотаевского, Наримановского, Черноярского и других районов вносили руководству ООО «ЭкоЦентр» представления, требуя устранить нарушения. Региональный оператор обжаловал их через суд, однако в суде меры прокурорского реагирования признали обоснованными, в бездействие регионального оператора ООО «ЭкоЦентр» — незаконным. Теперь исполнение представлений находится на особом контроле прокуратуры области.