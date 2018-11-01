Донецк, 1 ноября, 2018, 13:49 — ИА Регнум. Украинские силовики ночью перемещают тяжёлые самоходки и буксируемые гаубицы на юг ДНР, заявил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов 1 октября во время брифинга, сообщило Донецкое агентство новостей.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Подвозят оружие

«За прошедшие сутки в зоне ответственности 79-й бригады ВСУ разведкой НМ ДНР выявлено нахождение тяжелого вооружения», — рассказал Безсонов.

По его словам, речь идёт о семи 152-мм гаубицах «Акация» и шести 122-мм гаубицах Д-30, которые ВСУ скрытно перебрасывают на мариупольское направление — в район населённых пунктов Лебединское, Приморское и Талаковка.

Безсонов обратился к представителям специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ с просьбой проконтролировать украинских боевиков и предотвратить нарушение ими Минских соглашений.

Напомним, согласно Минским соглашениям, подписанным 12 февраля 2015 года, стороны конфликта должны отвести от линии фронта орудия калибра более 100 мм, а также различные системы залпового огня и ракеты «Точка-У».

Отметим, Украина регулярно нарушает данный запрет, обстреливая населённые пункты Донбасса из 120-мм миномётов.

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