Ярославль, 1 ноября, 2018, 13:44 — ИА Регнум. Фрунзенский суд Ярославля принял решение отказать в удочерении семейной паре, которую обвиняют в покупке ребенка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил адвокат Александр Темпераментов.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, следственный комитет возбудил уголовное дело, решив, что семейная пара заплатила деньги матери, которая отказалась от своего ребенка и передала его в новую семью. Сами приемные родители отрицают факт покупки, считая, что процедура удочерения шла согласно закону.

Изначально приемные родители были назначены временными опекунами девочки до 21 ноября 2018 года, процесс удочерения шел через суд.

В связи с тем, что адвокаты обжаловали возбуждение уголовного дела в отношении супругов, они попросили суд либо отложить рассмотрение дела об удочерении ребенка, либо приостановить его. Судья посчитал, что оснований для этого нет и отказала супругам в удочерении ребенка», — корреспонденту ИА REGNUM сообщил адвокат Александр Темпераментов.

Теперь, как считают адвокаты бездетной пары, ребенка передадут в детский дом или сразу в новую семью. И прежние родители, которые провели с ребенком 8 месяцев, никогда его не увидят. Решение суда первой инстанции проигравшая сторона намерена оспорить.