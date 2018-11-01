Ярославль, 1 ноября, 2018, 13:39 — ИА Регнум. С 3 ноября на Московском проспекте в Ярославле начнется тестирование светофорного режима «зеленая волна». Об этом сообщают в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Светофор

Проект инициирован департаментом транспорта Ярославской области — «в целях снижения транспортных заторов» на одной из самых оживленных магистралей города. Реализуется он совместно с мэрией Ярославля и региональным управлением ГИБДД.

«Мы провели комплексную подготовительную работу. В течение нескольких месяцев специалисты с помощью квадрокоптеров и показаний системы регулирования дорожного движения замеряли интенсивность транспортных потоков на проспекте и прилегающих к нему участках дорог. На основании полученных данных произведены расчеты работы светофорных фаз на каждом перекрестке», — рассказала и. о. директора департамента транспорта Ярославской области Екатерина Галеева.

Согласно расчетам, после запуска режима «зеленая волна» время задержки при движении в направлении центра города в утренние часы пик должно сократиться в среднем на 40 процентов и на 30 процентов при движении в обратном направлении в вечерние часы пик.

В региональном правительстве отмечают: на пересечении Московского проспекта с Малой Пролетарской улицей будет установлена дополнительная секция светофора, регулирующая поворот с проспекта направо.

Как все произойдет на практике и окажется ли «зеленая волна» по-настоящему зеленой — покажет время. Ярославцы очень надеются, что в первый рабочий день после праздника они смогут без проблем добраться до места работы. Правительство обещает, что во избежание затруднений для водителей в период тестирования будет организовано дежурство специалистов, готовых при необходимости вмешаться в регулирование движения.

В департаменте транспорта подчеркнули, что успешный опыт координации светофорных объектов на Московском проспекте будет применен на других проблемных участках улично-дорожной сети Ярославля. В первую очередь — в центре города, где сегодня наблюдается некорректная работа светофоров и возникают пробки