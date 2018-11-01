Киев, 1 ноября, 2018, 13:34 — ИА Регнум. Большинство нарушений перемирия в Донбассе происходят в нескольких точках ДНР, заявил бывший первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг 31 октября в интервью «BBC Украина».

ИА Красная Весна ОБСЕ. ДНР

«90% нарушений перемирия мы фиксируем, например, на севере и востоке от Мариуполя, на западе и севере от Донецка, на западе и севере от Горловки, между Светлодарском и Дебальцево, между Попасной, Первомайском и Троицким на западе Луганской области», — рассказал Хуг.

Он также отметил, что обе стороны конфликта проходят подготовку и улучшают свои боевые навыки, демонстрируя высокую готовность к насилию.

Хуг прокомментировал скандальное интервью американскому журналу Foreign Policy, который взялся самостоятельно трактовать позицию представителя ОБСЕ в вопросе о присутствии российских войск на территории Донбасса:

«Важно понимать, что задача СММ — устанавливать факты. Она не проводит расследование, она не полиция, не занимается сбором доказательств — она предоставляет факты. И эти факты говорят сами за себя».

Таким образом, Александр Хуг подчеркнул, что выводы о наличии или отсутствии войск РФ находится вне компетенции миссии ОБСЕ.

Напомним, 25 октября в интервью журналу Foreign Policy Александр Хуг заявил, что прямых доказательств российского военного вмешательства в донбасский конфликт нет. Однако позже американское издание вычеркнуло его слова из интервью, объяснив это тем, что Хуг на самом деле думает иначе. При этом сам представитель СММ ОБСЕ не уточнил и не опровергнул свои высказывания. Российские эксперты считают этот случай проявлением цензуры в западных СМИ.

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