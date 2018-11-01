Хельсинки, 1 ноября, 2018, 13:22 — ИА Регнум. В Финляндии самым богатым по итогам 2017 года стал директор компании, специализирующейся на разработке компьютерных игр для мобильных устройств Supercell Илкка Паананен. По данным, опубликованных налоговой службой страны, за год он заработал более 65,246 млн евро.

Цитата из м/с «Утиные истории». 1987. США Богач

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Значительные суммы удалось заработать и министрам правительства страны. Так, самым богатой стала глава транспортного ведомства Анне Бернер, пишет РАИ Новости. Её общий годовой доход превысил 634,7 тыс. евро. Большая часть этой сумы приходится на статью «иные доходы».

Как сообщало ИА REGNUM, Финляндия в 2017 году оставалась среди аутсайдеров еврозоны по экономическому росту. В 2017 году медленнее финской экономики росла только экономика Италии. По прогнозам Европейской комиссии, экономика Финляндии в 2018 годах вырастет на 1,5%.