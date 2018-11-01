Санкт-Петербург, 1 ноября, 2018, 13:20 — ИА Регнум. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал предварительные заявки на проведение финальных матчей в еврокубках сезона 2020/21. Об этом 1 ноября сообщается на сайте организации.

Дарья Драй ИА REGNUM «Санкт-Петербург Арена»

На проведение финала Лиги чемпионов подали заявку Россия и Германия. Для проведения решающего матча Россия предложила стадион «Санкт-Петербург», где проводит домашние матчи «Зенит». Германия предлагает провести игру в Мюнхене, на домашней арене «Баварии».

На проведение финала Лиги Европы претендуют Австрия, Грузия и Испания. Суперкубок УЕФА хотят провести Белоруссия, Финляндия, Северная Ирландия и Украина.

Кроме того, Чехия и Швеция подали заявки на проведение финала женской Лиги чемпионов.

Отмечается, что предварительные заявки пока не являются официальными. Полноценные заявки должны быть поданы до 15 февраля 2019 года. После этого исполком УЕФА на специальном мероприятии в мае или июне 2019 года определит места проведения финалов.