Ереван, 1 ноября, 2018, 13:06 — ИА Регнум. Национальное собрание Армении сегодня, 1 ноября, на специальном заседании обсуждает вопрос избрания премьер-министра. Одной третью депутатов НС на пост премьер-министра выдвинута канидатура исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна.

parliament.am Никол Пашинян

«Это выдвижение, как и предыдущее, носит формальный характер, и мы не преследуем цель избрать Никола Пашиняна на пост премьер-министра. Все это делается для того, чтобы обеспечить полноценное выполнение установленной по Конституции процедуры. В случае неизбрания премьер-министра на этом заседании Национальное собрание силой закона будет распущено», — заявила руководитель парламентской фракции «Елк» Лена Назарян.

Никол Пашинян также отметил формальный характер своего выдвижения.

«Уже во второй раз мы проводим выборы премьер-министра не с целью избрания премьер-министра, а с целью его неизбрания. На этом заседании выдвижение не было обязательным, не было необходимым, и в случае неизбрания премьер-министра Национальное собрание распускается силой закона. Я хочу пояснить причину принятия решения о выдвижении. На предыдущем заседании одного часа, отведенного для моего выступления, к удивлению не хватило на то, чтобы мы обсудили все необходимые или, на мой взгляд, важные вопросы, и сегодняшнее мое выступление я посвящу сложившейся в Армении экономической ситуации», — сказал Пашинян.

Никол Пашинян — единственный выдвинутый на пост премьер-министра кандидат. И если парламент и сегодня не изберет премьер-министра, то силой закона будет распущен, и в декабре состоятся внеочередные парламентские выборы.