Санкт-Петербург, 1 ноября, 2018, 13:13 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга объявили конкурс на проведение капитального ремонта Зелёного моста через Мойку. Первый в Петербурге чугунный транспортный мост является конструктивной частью Невского проспекта и памятником культуры. Он соединяет Казанский и 2-й Адмиралтейский острова.

Mostotrest-spb.ru Зеленый мост (фото «Мостотреста")

За капремонт переправы Санкт-Петербург готов заплатить до 502 млн рублей. Заявки принимаются до 20 ноября, электронный аукцион состоится 26 ноября. Это будет первая масштабная реконструкция переправы с начала XX века.

Необходимость ремонта моста, по которому ежедневно движется общественный и частный транспорт, проходят тысячи людей, вызвана тем, что существующий чугунный свод моста уже не может воспринимать заданную проектную нагрузку, а инженерные сети, проложенные под мостом, сильно изношены.

Победитель конкурса должен будет разобрать пролетное строение, провести усиление основания опор, заменить соединения, отремонтировать и покрасить конструкции моста. При этом должны быть сохранены исторические параметры переправы.

«Во время проведения работ будет усилено пролетное строение Зеленого моста. Для этого будет устроен железобетонный разгружающий свод поверх существующих тюбингов», — отметили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры. Это должно разгрузить чугунную конструкцию Зеленого моста.

Планируемый срок окончания работ по капремонту Зеленого моста — конец 2020 года.

Чугунный однопролетный Зеленый мост через реку Мойку вдоль Невского проспекта был сооружен в 1808 году. В 1842 году, в связи с возросшим движением транспорта по Невскому проспекту, мост был расширен за счет выноса тротуаров на металлические консоли. В 1904—1907 годах, в связи с прокладкой трамвайных путей на Невском проспекте, мост перестроили и расширили.

Мост длиной 30,7 метра и шириной 39 метров находится на учете Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга.